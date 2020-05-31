В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом, как передал в воскресенье телеканал CNN, заявил на пресс-конференции начальник полиции города Рэндал Тейлор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сотрудник правопорядка также получил легкие травмы во время субботней акции протеста в городе. Полиция начала расследование случившегося, гражданам рекомендовано избегать мест сбора протестующих, добавил Тейлор.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.