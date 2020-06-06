NASA подтвердило проведение 9 июня конференции космических агентств

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет 9 июня дискуссию в режиме видеоконференции с участием представителей международных космических агентств, в том числе Роскосмоса. Это подтвердила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель NASA Кэтлин Хамблтон, передает Trend.

"NASA с нетерпением ждет проведения дискуссии 9 июня с представителями ряда международных космических агентств, в том числе с нашими партнерами по Международной космической станции, чтобы обсудить планы сторон по исследованию [космоса] и поделиться информацией о деятельности агентств. NASA регулярно проводит встречи с нашими международными партнерами, как двусторонние, так и многосторонние, чтобы обсудить текущую и запланированную деятельность по исследованию космоса", - сказала она.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Европы, Канады и Японии обсудят 9 июня по видео-конференц-связи сотрудничество по изучению Луны.

Как отметил источник, в частности, по просьбе главы NASA Джима Бранденстайна в ходе переговоров будет поднят вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы "Артемида". Также участники обсудят сотрудничество по Международной космической станции. В свою очередь Рогозин расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работах над перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Исследование Луны

Ранее NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Россия разрабатывает собственную программу изучения и освоения Луны, которая начнется с запусков автоматических миссий. Затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну и в перспективе РФ начнет строительство на Южном полюсе естественного спутника своей посещаемой базы.