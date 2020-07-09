Минюст США запустил в Канзас-Сити операцию Legend по борьбе с насилием

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о начале операции Legend (с англ. "легенда" - прим. ТАСС) по противодействию насильственным преступлениям. Городом, где начнется осуществление миссии, станет Канзас-Сити (штат Миссури), сообщается в среду на сайте Минюста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Операция Legend объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с шокирующим всплеском насилия <...> в таких городах, как Канзас-Сити, который переживает сейчас самое большое количество убийств в своей истории", - приводятся в заявлении слова Барра. По данным ведомства, в этом году в городе уже было совершено 100 убийств - это на 40% больше, чем в прошлом.

Операция названа в честь Ледженда Талиферро - четырехлетнего мальчика, которого застрелили в Канзас-Сити 29 июня. "Гибель Ледженда - страшное напоминание о том, что жестокие преступления, когда никто им не препятствует, являются угрозой для всех нас и не могут продолжаться", - подчеркнул глава Минюста.