Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает", - сказал американский лидер.
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