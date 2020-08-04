Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает", - сказал американский лидер.