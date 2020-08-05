Пентагон опровергает заявление Трампа об "атаке" в Бейруте

Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что взрыв в порту Бейрута был результатом "атаки", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В беседе с CNN три чиновника министерства обороны сообщили, что к вечеру вторника никаких признаков того, что взрывы в Бейруте были "атакой", не имелось.

Представители Пентагона заявили, что "не знают, о чем говорит президент", передает телеканал.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Бейруте произошла "ужасная атака" и, по мнению его генералов, она привела к взрыву бомбы.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник. По имеющимся данным, взрывная волна сотрясла жилые кварталы столицы Ливана, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных близ порта, повреждены офисы и жилые дома.

По последним данным, погибли 78 человек, еще 4 тысячи пострадали.