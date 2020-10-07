Торгпред США связал рекордный рост торгового дефицита страны с импортом золота

США 7 октября 2020 01:11 (UTC+04:00)
Торгпред США связал рекордный рост торгового дефицита страны с импортом золота

Крупнейший за последние 14 лет рост дефицита торгового баланса США в августе связан с увеличением объема импорта золота. Такое мнение высказал в опубликованном во вторник письменном заявлении представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее американский Минторг сообщил, что дефицит торгового баланса США в августе поднялся на 5,9% и достиг $67,1 млрд в годовом исчислении, что стало крупнейшим показателем с 2006 года.

"Увеличение дефицита торгового баланса США было вызвано резким ростом импорта золота", - пояснил торгпред, который обычно не комментирует ежемесячные показатели торгового дефицита страны. Эксперты объясняют данный рост импортом рекордного количества потребительских товаров на фоне роста спроса в преддверии традиционного сезона распродаж. Так, общий объем импорта увеличился на 3,2% и составил $239 млрд, в то время как экспорт вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг $171,9 млрд.

В июле торговый дефицит страны составил $63,4 млрд. Значительное влияние на данный показатель оказал и экономический кризис, вызванный пандемией. "Опубликованные сегодня [во вторник] данные о торговле отражают влияние коронавируса на США и наших торговых партнеров. В основном, пандемия затронула многих наших партнеров гораздо значительнее, чем нас, - подчеркнул Лайтхайзер. - По мере восстановления других стран мы ожидаем существенного улучшения показателей импорта и экспорта". В совокупности общий объем экспорта и импорта США вырос почти до $411 млрд, что все еще намного ниже уровня, который фиксировался до начала пандемии.

Снижение дефицита торгового баланса страны было одним из краеугольных камней политики баллотирующегося на второй срок президента США Дональда Трампа, который вводил различные таможенные пошлины и заключал международные торговые соглашения в течение последних лет. До запланированных на 3 ноября всеобщих выборов Минторг США больше не будет публиковать ежемесячных докладов по торговому дефициту.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
&quot;Астон Вилла&quot; со счетом 7:2 победила &quot;Ливерпуль&quot; в чемпионате Англии
"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии
Loading Bars
Лента новостей
В Белом доме заявили, что вылазка Ирана против США приведет к разгромному ответу США 01:39
Торгпред США связал рекордный рост торгового дефицита страны с импортом золота США 01:11
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом Россия 00:49
Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО) Политика 00:23
Помощник Трампа считает, что выборы в США пройдут спокойно и не приведут к беспорядкам США 6 октября 23:51
Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году Европа 6 октября 23:33
Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан Политика 6 октября 22:57
Министр юстиции обратился к коллегам из зарубежных стран Политика 6 октября 22:50
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 11 школьников — минобразования Общество 6 октября 22:49
Врач рассказал о самочувствии Трампа США 6 октября 22:20
Хасан Роухани позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 6 октября 22:04
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам Турция 6 октября 22:01
Азербайджанская армия не воюет с армянским народом, она сражается с агрессором, оккупировавшим наши земли — Лариса Тарусова Социум 6 октября 21:49
Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 6 октября 21:40
Бакинская фондовая биржа включила в листинг облигации ООО Ferrum Kapital Финансы 6 октября 21:36
Приостановлена подача питьевой воды в Говсан Общество 6 октября 21:36
Минобороны Азербайджана: В азербайджанской армии нет проблем в медицинском обеспечении Общество 6 октября 21:35
Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 21:32
Генпрокурор Азербайджана направил обращение генсеку Amnesty International Политика 6 октября 21:32
Международный Красный Крест создал для нашей армии специальные брошюры - Минобороны Азербайджана Политика 6 октября 21:31
В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад боеприпасов ВС Армении - Минобороны Политика 6 октября 21:27
На территории Геранбойского района обнаружен кассетный снаряд - АНАМА (ФОТО) Политика 6 октября 21:23
Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 21:20
Армянские СМИ обманывают свой народ, распространяя дезинформацию - минобороны Азербайджана Политика 6 октября 21:13
Flightradar24 показал летящий из Ливана в Армению борт с наемниками (ФОТО) Армения 6 октября 21:09
Бывший Президент Монтенегро направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 6 октября 21:06
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры захваченных у армян поста и трофеев Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 20:57
Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 20:29
Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 6 октября 19:48
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении Политика 6 октября 19:41
Армия Азербайджана захватила еще несколько единиц бронетехники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 6 октября 19:36
Грузинский эксперт: Обстрелы мирного населения Азербайджана со стороны Армении — акт отчаяния Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 19:33
В рядах ВС Армении уничтожены еще два террориста-наемника (ФОТО) Политика 6 октября 19:33
ВС Армении вновь обстреляли населенные территории Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 19:21
Обе палаты парламента Афганистана поддержали территориальную целостность Азербайджана Политика 6 октября 18:51
Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран Политика 6 октября 18:38
В белорусских СМИ будет шире освещаться правда о военной агрессии Армении против Азербайджана Политика 6 октября 18:25
Омбудсмен Азербайджана осуществила в Гяндже миссию по расследованию фактов (ФОТО) Общество 6 октября 18:02
Азербайджанские НПО обратились в Палату представителей Конгресса США Политика 6 октября 18:01
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО) Спорт 6 октября 17:59
Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху - Чавушоглу Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 17:57
В Шамкирском районе Азербайджана завершается реконструкция автомобильной дороги (ФОТО) Транспорт 6 октября 17:33
Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ - Европейский аналитик Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 17:28
Потребление нефти вернется к уровню 2019 года спустя четыре года - Fitch Solutions Энергетика 6 октября 17:21
Electrogas Malta огласила объем закупки сжиженного природного газа у SOCAR Энергетика 6 октября 17:18
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО) Политика 6 октября 17:10
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в сентябре Бизнес 6 октября 17:08
Нидерландское телевидение рассказало об успехах азербайджанской армии Политика 6 октября 17:01
Через порты Турции было перевезено более 37 тыс. тонн доломита Турция 6 октября 17:00
Резолюция конгрессменов США противоречит интересам Европы — депутат Политика 6 октября 16:50
PMCG: Финансовая активность в грузинской экономике с годами растет Бизнес 6 октября 16:46
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 6 октября 16:44
Глава МИД Турции: Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения Политика 6 октября 16:43
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим перечислить средства в Фонд помощи ВС Политика 6 октября 16:41
Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалам Sky News Arabia и GEO TV (ВИДЕО) Политика 6 октября 16:39
Президент Ильхам Алиев: Турция играет стабилизирующую роль в регионе Политика 6 октября 16:38
Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжах Азербайджана Общество 6 октября 16:37
Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор Политика 6 октября 16:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция Политика 6 октября 16:34
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана Экономика 6 октября 16:30
ICGB AD о ходе производства и поставки труб для интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 6 октября 16:29
В Калгари организовано шествие в знак солидарности с Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 16:25
Узбекистан и Россия разрабатывают условия контракта на строительство АЭС в Узбекистане Энергетика 6 октября 16:22
Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы и его заместителя Общество 6 октября 16:19
Необходимо упразднить МГ ОБСЕ и создать новый дипломатический механизм урегулирования конфликта Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 16:17
Пресс-секретарь правительства: Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана Политика 6 октября 16:15
Через 2-3 недели Еревану станет попросту нечем воевать - Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 16:14
Волонтеры ОО "Региональное развитие" обратились к волонтерам мира (ФОТО) Общество 6 октября 16:14
ВР необходимо вложить значительные средства в возобновляемые источники энергии Энергетика 6 октября 16:12
Татары Азербайджана выступили с заявлением против экстремистских призывов и армянской агрессии Социум 6 октября 16:11
Армянская сторона создала в Twitter фальшивый профиль на имя минобороны Азербайджана Политика 6 октября 15:57
В Азербайджане выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели Общество 6 октября 15:50
Министр энергетики Болгарии: Для интерконнектора Греция-Болгария произведено 150 км труб Энергетика 6 октября 15:46
Кулевский нефтяной терминал использует системы защиты от коррозии на причалах Энергетика 6 октября 15:43
Корень проблемы заключается в том, что карабахский конфликт не урегулирован на протяжении почти 30 лет - МИД Азербайджана Политика 6 октября 15:41
Более 130 тысяч метров труб сварено в рамках строительства интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 6 октября 15:38
В сентябре Турция была активным участником торгов на бирже Туркменистана Бизнес 6 октября 15:28
В вузах Азербайджана продлена регистрация поступивших абитуриентов Общество 6 октября 15:26
Объем перевалки бензола через порты Турции превысил 130 тысяч тонн Турция 6 октября 15:19
Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия Политика 6 октября 15:19
Мевлют Чавушоглу: Нельзя сравнивать Азербайджан со страной-оккупантом Арменией Политика 6 октября 15:11
Вынужденный переселенец: Готов ехать в Джабраил хоть сейчас (ВИДЕО) Общество 6 октября 15:05
Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный артист Балоглан Ашрафов Социум 6 октября 15:03
Узбекистан увеличил экспорт лекарств почти в 4 раза Узбекистан 6 октября 15:02
Армяне несут бред, чтобы скрыть свои поражения - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 14:43
Международная общественность должна поддержать Азербайджан — Мевлют Чавушоглу Политика 6 октября 14:39
Али Акбар Вилаяти: Иран хочет, чтобы Армения освободила оккупированные территории Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 14:37
ФСЭГ: Только природный газ увеличит долю в мировом энергобалансе до 28% в 2050 году Энергетика 6 октября 14:34
Девлет Бахчели: Армения преступное государство Политика 6 октября 14:33
Минобразования Азербайджана обнародовало статистику образования Джабраильского района Общество 6 октября 14:25
Объемы перевалки бентонита через порты Турции превышают 330 тыс. тонн Турция 6 октября 14:19
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство заводов Тендеры 6 октября 14:17
Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправку в закон о воинской обязанности и военной службе Общество 6 октября 14:16
Казаки присягают Отечеству один раз. Мы воюем за Азербайджан! – атаман Сергей Касиков (ФОТО) Социум 6 октября 14:11
Армения отказалась от участия в учениях "Нерушимое братство - 2020" ОДКБ Армения 6 октября 13:59
Началась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции Политика 6 октября 13:58
Мевлют Чавушоглу: Прибыли в Баку, чтобы продемонстрировать нашу поддержку братьям в Азербайджане Политика 6 октября 13:57
Завтра в Баку без осадков, северо-восточный ветер Общество 6 октября 13:56
Всем международным организациям следует поддержать Азербайджан — Арзу Нагиев Политика 6 октября 13:45
Цены на нефть будут зависеть от итогов выборов в США - Fitch Solutions Энергетика 6 октября 13:38
Все новости