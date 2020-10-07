Торгпред США связал рекордный рост торгового дефицита страны с импортом золота

Крупнейший за последние 14 лет рост дефицита торгового баланса США в августе связан с увеличением объема импорта золота. Такое мнение высказал в опубликованном во вторник письменном заявлении представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее американский Минторг сообщил, что дефицит торгового баланса США в августе поднялся на 5,9% и достиг $67,1 млрд в годовом исчислении, что стало крупнейшим показателем с 2006 года.

"Увеличение дефицита торгового баланса США было вызвано резким ростом импорта золота", - пояснил торгпред, который обычно не комментирует ежемесячные показатели торгового дефицита страны. Эксперты объясняют данный рост импортом рекордного количества потребительских товаров на фоне роста спроса в преддверии традиционного сезона распродаж. Так, общий объем импорта увеличился на 3,2% и составил $239 млрд, в то время как экспорт вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг $171,9 млрд.

В июле торговый дефицит страны составил $63,4 млрд. Значительное влияние на данный показатель оказал и экономический кризис, вызванный пандемией. "Опубликованные сегодня [во вторник] данные о торговле отражают влияние коронавируса на США и наших торговых партнеров. В основном, пандемия затронула многих наших партнеров гораздо значительнее, чем нас, - подчеркнул Лайтхайзер. - По мере восстановления других стран мы ожидаем существенного улучшения показателей импорта и экспорта". В совокупности общий объем экспорта и импорта США вырос почти до $411 млрд, что все еще намного ниже уровня, который фиксировался до начала пандемии.

Снижение дефицита торгового баланса страны было одним из краеугольных камней политики баллотирующегося на второй срок президента США Дональда Трампа, который вводил различные таможенные пошлины и заключал международные торговые соглашения в течение последних лет. До запланированных на 3 ноября всеобщих выборов Минторг США больше не будет публиковать ежемесячных докладов по торговому дефициту.