Болтон: Трамп в случае переизбрания может возобновить торговые переговоры с КНР

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает, что американский лидер Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок может вернуться к переговорам по заключению торговой сделки с Китаем. Такое мнение он высказал, выступая на онлайн-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что Трамп может изменить [политику США по отношению к Китаю] на 180 градусов", - указал Болтон. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, как, по его мнению, ноябрьские выборы президента Соединенных Штатов повлияют на отношения Вашингтона и Пекина.

"В последние шесть месяцев он [Трамп] проводил жесткую политику санкций, тарифов, закрытия китайских консульств. Но если он победит, то на следующий день после того, как об этом будет объявлено, [председатель КНР] Си Цзиньпин может позвонить ему и предложить вернуться к обсуждению "сделки века", торговой сделки. Трамп легко может сказать: "Вы правы". И тогда санкции будут сняты, торговые барьеры будут заморожены, консульства возобновят работу", - отметил Болтон.

При этом подход к Китаю кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в случае его победы на выборах также содержит много неизвестных, указал бывший помощник Трампа по нацбезопасности. "Байден, по моему мнению, также непредсказуем, но в более узких рамках. Он движется в направлении ужесточения политики, но многое остается неизвестным", подчеркнул Болтон, отметив, что в ходе дебатов и предвыборной кампании демократ не представил четкого плана по выстраиванию отношений с Пекином.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.