Число жертв урагана "Дзета" выросло до шести

Число погибших в результате урагана "Дзета", обрушившегося на юг США, в четверг выросло до шести. Об этом сообщило агентство Associated Press (АP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телекомпания ABC информировала о трех жертвах стихии. По новым данным, шесть человек погибли в штатах Алабама, Джорджия и Луизиана.

По сообщению АP, из-за урагана в четверг утром более 2,6 млн домов остались без электричества.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что в настоящее время циклон "Дзета" ослаб до тропического шторма над центральной частью штата Алабама. Сейчас максимальная скорость ветра в пределах шторма составляет около 23,6 м/с. Он находится в 45 км к юго-востоку от города Шарлотсвилль (штат Вирджиния) и движется на северо-восток со скоростью 85 км/ч.