Трамп продлил санкции против Судана

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия режима американских санкций в отношении Судана, несмотря на принятое решение исключить страну из американского списка государств - спонсоров международного терроризма. Текст соответствующего уведомления распространила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на недавнее позитивное развитие событий, кризис, вызванный действиями и политикой правительства Судана, который привел к объявлению национального режима чрезвычайной ситуации, <...> не был разрешен. Эти действия и политический курс продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине я принял решение, что необходимо продлить национальный режим чрезвычайной ситуации <...> в отношении Судана", - говорится в заявлении Трампа.