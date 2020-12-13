Трамп заявил, что продолжит судебные тяжбы по нарушениям на выборах в США

США 13 декабря 2020 17:05 (UTC+04:00)
Трамп заявил, что продолжит судебные тяжбы по нарушениям на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на президентских выборах, его команда пытается ускорить рассмотрение этих дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел [по отдельным штатам]. <...> Мы будем ускорять [их рассмотрение], как только можем, <...> у нас в распоряжении очень мало времени", - сказал Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, добавив, что "беспокоится о том, что [к власти придет] нелегитимный президент".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее нынешний глава администрации США не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа не увенчались успехом. По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они 14 декабря должны собраться в столицах своих штатов и провести собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената, 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.

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