Действующий президент США Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Также он помиловал своего экс-советника Бэннона. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в Белом доме.

Трамп также помиловал политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, имевшего отношение к делу Бутиной.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило, что Трамп решил не объявлять о превентивном помиловании ни самого себя, ни членов своей семьи, ни своего личного адвоката Рудольфа Джулиани.