Блинкен заявил, что взгляды США и Евросоюза на Китай все больше совпадают

Взгляды США и ЕС на КНР все больше совпадают, стороны активнее координируют и противодействие Пекину, и сотрудничество с ним. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в Риме на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что вы повсюду видели в последние недели, особенно на саммите G7, НАТО, США - ЕС, - это все растущее совпадение взглядов между США и нашими европейскими партнерами относительно КНР. Полагаю, мы все осознаем сложность этих отношений", - сказал он.