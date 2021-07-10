Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до
Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще семь тел погибших, общее число жертв достигло 86. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в Facebook.
"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 86", - сказала она. Кава добавила, что судьба 43 человек остается неизвестной.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня.
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