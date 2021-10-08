Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом
Атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона во время погружения, сообщили американские военно-морские силы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — говорится в пресс-релизе.
В ВМС отметили, что субмарина находится в «безопасном и стабильном» состоянии, а также что ЧП не понесло за собой угрозу жизни членов экипажа. При столкновении также не была задета ядерная силовая установка.
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