Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона во время погружения, сообщили американские военно-морские силы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — говорится в пресс-релизе.

В ВМС отметили, что субмарина находится в «безопасном и стабильном» состоянии, а также что ЧП не понесло за собой угрозу жизни членов экипажа. При столкновении также не была задета ядерная силовая установка.