Пентагон назвал встречу США и Турции по выводу Анкары из программы F-35 профессиональной

Встреча американских и турецких представителей по выводу Анкары из программы производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 была профессиональной, Вашингтон хочет продолжать военное сотрудничество. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В конце октября, всего неделю или около того назад, мы провели консультации [с представителями Турции] по вопросу о принятом решении об исключении [Анкары из программы F-35] и по поводу того, что это означает для нас на двусторонней основе в будущем. Это были очень продуктивные консультации. Это было не что иное, как профессиональное [обсуждение] <...>. Турция остается нашим ценным союзником по НАТО, с которым у нас много общих интересов, и мы хотим и впредь быть уверенными в том, что в рамках альянса мы сможем продолжать работать с Турцией по общим интересам в области безопасности", - подчеркнул Кирби.

При это он отметил, что "не стал бы называть спором" Анкары с Вашингтоном ситуацию, сложившуюся вокруг истребителей. Официальный представитель оборонного ведомства не стал комментировать просьбу Турции о покупке новых самолетов F-16. "Встреча была посвящена программе F-35 и самому процессу исключения [из нее Анкары]. Это не означает, что на двустороннем уровне мы не будем продолжать искать пути для тесного сотрудничества с Турцией. <...> Я не собираюсь переходить к конкретике в отношении потенциальных продаж вооружений иностранным государствам. Это сфера деятельности Госдепартамента, и нам неуместно говорить об этом. <...> Я не собираюсь строить догадки по поводу F-16", - указал пресс-секретарь.