Во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли и несколько пострадали в субботу в результате давки во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила газета Houston Chronicle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival. Как отметил глава местной пожарной службы, во время концерта люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику. Некоторые начали терять сознание.
Пострадавшие госпитализированы. В результате происшествия концерт был отменен.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Парламент Ирана ратифицировал соглашение между прикаспийскими государствами о торгово-экономическом сотрудничестве
Лента новостей
Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе – Хикмет Гаджиев
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с экологическим террором Армении
Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы - МИД
Состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)
В Азербайджане утвержден порядок приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами
В Азербайджане продолжаются работы по улучшению условий службы и социально-бытовых условий военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Комитета по вопросам религии и вакуфов парламента Египта поздравил Президента Ильхама Алиева
В Агентстве по развитию СМИ Азербайджана состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)