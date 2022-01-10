В США обнаружили затонувший 343 года назад «корабль-призрак»

В США обнаружили обломки корабля «Грифон», затонувшего почти 343 года назад на Великих озерах. Об этом сообщает Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Судно исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. По данным издания, пропажа «Грифона» стала одной из самых известных «морских» загадок Америки.

Ученые установили, что обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки принадлежат именно затонувшему кораблю. По их данным, судно потерпело крушение из-за многодневного шторма.