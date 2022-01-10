В США обнаружили затонувший 343 года назад «корабль-призрак»
В США обнаружили обломки корабля «Грифон», затонувшего почти 343 года назад на Великих озерах. Об этом сообщает Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Судно исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. По данным издания, пропажа «Грифона» стала одной из самых известных «морских» загадок Америки.
Ученые установили, что обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки принадлежат именно затонувшему кораблю. По их данным, судно потерпело крушение из-за многодневного шторма.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу
Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар