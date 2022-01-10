Страны должны сами выбирать альянсы - замгоссекретаря

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве отметила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Шерман и Рябков "обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января". "Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы", - отметил Прайс.

Кроме того, Шерман отметила, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ряд двусторонних вопросов, но не намерен касаться темы безопасности союзников без их присутствия.

"Заместитель госсекретаря подтвердила, что США приветствовали бы подлинный прогресс путем дипломатии, - отметил он. - США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января".