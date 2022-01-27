В США создали препарат, заставивший лягушку отрастить потерянную ногу

Американские медики создали набор из пяти сигнальных молекул и специализированную систему их ввода в организм, которые заставили тело лягушки отрастить потерянную конечность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба университета Тафтса.

"Нас крайне обрадовало то, что этот набор молекул заставил лягушку отрастить почти полноценную конечность. Что важно, это произошло после непродолжительного действия препарата на тело амфибии. Это говорит о том, что лягушки и прочие позвоночные существа обладают скрытыми регенеративными способностями, которые можно пробудить подобным путем", - заявила научный сотрудник университета Тафтса Нироша Муруган, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Биологи уже несколько десятилетий наблюдают за регенерацией органов и конечностей у саламандр, червей-планарий и некоторых других животных в надежде понять, как можно запустить аналогичный процесс в теле человека. Это позволило бы восстанавливать утерянные конечности, глаза и прочие органы, пересадка которых невозможна или крайне затруднена на практике.

Муруган и ее коллеги сделали большой шаг к решению этой задачи в ходе опытов на лягушках вида Xenopus laevis, проживающих в водоемах Южной Африки. В отличие от саламандр и некоторых других видов земноводных, эти лягушки не обладают способностью регенерировать утерянные конечности, что делает их похожими в этом отношении на людей и прочих млекопитающих.