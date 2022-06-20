США примут участие в расширении месторождения Северное в Катаре

Американская энергетическая корпорация ConocoPhillips примет участие в расширении крупнейшего в мире катарского морского газового месторождения Северное. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано между ConocoPhillips и катарской государственной нефтегазовой компанией QatarEnergy. Согласно документу, стороны договорились создать совместное предприятие (СП), которое получит 12,5% акций проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) North Field East. Американской компании отойдет порядка 25% акций данного СП.

"Эти соглашения с международными компаниями рассчитаны на 27 лет, и они одинаковы для всех, кто желает присоединиться [к проекту]", - заявил министр по вопросам энергетики Катара, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби. Он также отметил, что данные компании рассматриваются как стратегические партнеры.

Ранее Катар подписал аналогичные соглашения с итальянской энергетической компанией Eni и французской нефтегазовой компанией TotalEnergies.

Проект расширения месторождения Северное позволит увеличить производственные мощности Катара с 77 млн до 126 млн тонн СПГ в год.

Северное - Южный Парс - гигантское нефтегазовое месторождение площадью 9 700 кв. км. Оно расположено в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.