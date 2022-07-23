Врач сообщил об улучшении состояния Байдена

Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил специалист, Байден начал принимать препарат Paxlovid. "Его симптомы говорят об улучшении [состояния]", - отметил О'Коннор. Как он уточнил, в четверг вечером у главы Белого дома поднялась температура примерно до 37,4 градуса. После приема жаропонижающего "температура оставалась в норме". "Его пульс, давление, ритм дыхания и сатурация в норме", - говорится в документе.

По словам О'Коннора, у Байдена по-прежнему насморк, кашель, повышенная утомляемость. "Президент переносит лечение хорошо", - отметил врач. Как он уточнил, американский лидер продолжит принимать Paxlovid.

Власти США в четверг сообщили, что тест Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат.