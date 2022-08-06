В Белом доме пообещали постараться сохранить каналы связи с Пекином

Власти США постараются сохранять открытыми каналы связи с Китаем и призывают к тому же Пекин. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси] было полное право <...> поехать на Тайвань. <...> Не было причин для эскалации, которую мы наблюдаем со стороны Китая. То, что они делают, абсолютно безответственно. Мы продолжим наши усилия по поддержанию открытых линий связи с Пекином, защищая при этом наши интересы и ценности в регионе. Это то, чего мир ожидает от США и Китая, и мы призываем Пекин придерживаться этого обязательства, когда речь идет о диалоге: диалоге по климату <...>, диалоге по военным вопросам", - заявила она.

Состоявшаяся 2-3 августа поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит спикера нижней палаты Конгресса США на остров состоится.