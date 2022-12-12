Байден: экономика США в 2022 году может обогнать Китай впервые с 1976 года

Президент Соединенных Штатов Джо Байден написал в Twitter, сославшись на независимых экспертов, что в текущем году экономика Штатов впервые с 1976 года сможет обогнать Китай по темпам роста, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая», — говорится в сообщении американского лидера.

Он уточнил, что такого не было почти полвека — с 1976 года.

Исходя из данных МВФ, рост ВВП Китая в текущем году ожидается на уровне 3,2%. При этом рост американской экономики по итогам 2022 года в МВФ прогнозируют на уровне 1,6%.

Из статистического отчета Банка международных расчетов (BIS) следует, что общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая по итогам второго квартала достиг $51,87 трлн. Эта сумма сопоставима по размерам с тремя размерами валового внутреннего продукта азиатской страны и составляет 295% ВВП.