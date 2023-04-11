Число погибших в результате стрельбы в Луисвилле выросло до пяти

Число жертв стрельбы в отделении банка Old National в городе Луисвилл (штат Кентукки) увеличилось до пяти. Об этом в понедельник вечером сообщила полиция города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 56-летняя женщина, получившая ранения в результате инцидента, умерла в больнице. Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших, среди которых один полицейский. Полиция также уточнила возраст преступника, ему было 25 лет, а не 23, как сообщалось ранее.

Стрельбу в отделении банка устроил сотрудник Old National Коннор Стерджен, вооруженный винтовкой AR-15. Он был нейтрализован полицией на месте преступления.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с трагедией и призвал республиканских конгрессменов реформировать законодательство в сфере контроля за оружием.