Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

13 июня 2019 13:07 (UTC+04:00)

13 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Минэнерго раскрыло объем добычи нефти; Бакинский метрополитен модернизирует свой парк; Турция раскрыла объем импорта сырой нефти из Азербайджана; Азербайджанский триатлонист выиграл серебро в Украине и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте http://www.azernews.az.

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