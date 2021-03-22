Группе граждан, чьи дома разрушены вследствие ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время недавней 44-дневной войны вооруженные силы Армении наносили удары по азербайджанскому гражданскому населению, а также по объектам инфраструктуры в городах и районах Азербайджана вдали от зоны конфликта и линии фронта, подвергнув их обстрелу из различного оружия, артиллерии и с применением баллистических ракет, совершили преступления против человечности и военные преступления, убили мирных граждан, нанесли колоссальный ущерб имуществу, инфраструктурным объектам.

Как сообщает в понедельник Trend, группе граждан, чьи дома были разрушены в результате ракетных ударов ВС Армении по Гяндже, в дни праздника Новруз были предоставлены новые квартиры.

Отметим, что Государственная комиссия, созданная распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики", за прошедший период провела соответствующую работу. Государственной комиссии было поручено обеспечить оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, представить предложения о финансовых средствах, требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших объектов и осуществления ремонтно-строительных работ.

На начальном этапе Госкомиссией было установлено проживание в многоквартирных домах, разрушенных в результате ракетных обстрелов, 89 семей. Из них 66 семей получили квартиры в новом жилом комплексе, расположенном на улице Азербайджанское знамя, 272 в Гяндже и построенном Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана. Распределение квартир было осуществлено на основе жеребьевки, в результате чего четвертого марта определились хозяева 92 квартир, и была начата соответствующая работа по оформлению. В дни праздника Новруз гражданам были вручены документы и ключи от 60 квартир. Работа по оформлению документации на жилье продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев)