БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги.

Об этом в среду сказал Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

Он отметил, что в Центре DOST № 4 состоится презентация программы «Центр единой координации».

«Семьям шехидов и ветеранам будут оказываться услуги в области социальной защиты, занятости и трудовых отношений», – уточнил Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)