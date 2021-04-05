Задержаны еще два генерала упраздненного МНБ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Задержаны бывшие начальники управлений упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, генералы Мовлан Шихалиев и Низами Ширинов.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру, оба лица были допрошены в Следственном управлении Генпрокуратуры. Позже Насиминский районный суд избрал в отношении обоих генералов меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ответ на запрос Trend в Генпрокуратуре добавили, что в ближайшее время общественности будет представлена подробная информация в связи с задержанием.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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