Началось строительство Зангиланского аэропорта - AZAL (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Строительство Зангиланского аэропорта, в церемонии закладки фундамента которого несколько дней назад принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиевым, уже началось. В настоящее время параллельно со строительными работами на территории ведется разминирование.

Об этом сказал в субботу Карабахскому бюро Trend официальный представитель ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся земляные работы на территории, где будет построена взлетно-посадочная полоса.

"Как и в Физули, работы в Зангилане идут быстрыми темпами. Для каждого из нас большая честь работать на наших освобожденных землях. Мы приложим максимум усилий для завершения работ в установленные сроки", - сказал Амирасланов.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)