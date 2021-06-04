АМИ Trend соболезнует в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - АМИ Trend соболезнует в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.
Во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, 1982 года рождения.
Эти журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.
АМИ Trend выражает соболезнования семьям и близким погибших журналистов.
Allah rəhmət eləsin!
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