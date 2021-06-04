Найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативно - разыскных мероприятий обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести азербайджанского военнослужащего, установлена ​​его личность, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что под контролем руководств Генпрокуратуры и военной прокуратуры проводятся интенсивные оперативно - разыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана.

В результате оперативно - следственных мероприятий обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести - рядового - сверхсрочника Вердиева Эльданиза Рабиль оглу.

Оперативно - следственные мероприятия продолжаются.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)