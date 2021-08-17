Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На российском военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд - участниц конкурса «Танковый биатлон», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2021.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, по итогам жеребьевки, на которой присутствовали руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей, азербайджанские танкисты выступят 24 августа - на третий день соревнований.

Наша команда будет соревноваться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)