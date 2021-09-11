В Азербайджане определен порядок пешего перехода госграницы

БАКУ /Trend/ - Определен порядок пешего перехода госграницы на территорию Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, при пешем переходе госграницы на территорию Азербайджана пограничный и таможенный контроль в отношении граждан будет осуществляться в следующем порядке:

– органы пограничной охраны обеспечивают пересечение гражданами территории пункта пропуска через госграницу;

– с целью проверки наличия радиоактивных веществ органы пограничной охраны организуют проверку посредством портальных радиационных мониторов;

– пограничный контроль пересекающих госграницу осуществляется пограничниками в специальных помещениях для иностранцев и лиц без гражданства и граждан Азербайджана;

– оформление, регистрация и проверка документов пограничниками пересекающих государственную границу лиц будет осуществляться посредством межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы;

– по окончании погранконтроля таможенный контроль осуществляется таможенными органами в специально обозначенных местах с применением требований систем оформления «Зеленый коридор» и «Красный коридор»;

– пересечение линии границы "Зеленого коридора" приравнивается к устному заявлению об отсутствии товаров, которые подлежат декларированию. При пересечении линии границы "Красного коридора" осуществляется соответствующая регистрация товаров в Единой автоматизированной системе управления таможенными органами с выдачей предусмотренной законодательством упрощенной декларации;

– багаж и личные вещи подлежат таможенному контролю с использованием рентгеновского оборудования, установленного на переходах, а сами граждане - посредством металлоискателей и других технических средств контроля.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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