...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)

Азербайджан Материалы 29 июня 2022 16:35
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 28 июня в Турции состоялась церемония награждения пожарных из зарубежных стран, которые приняли участие в операциях по тушению лесных пожаров в провинции Мугла.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, командующий ВВС Турции генерал-лейтенант Зия Джемаль Кадиоглу от имени руководства министерства национальной обороны выразил благодарность членам экипажа самолета-амфибии BE-200ÇS министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и вручил им ценные подарки.

В публикации на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter отмечается, что азербайджанские пожарные, которые приняли участие в тушении лесных пожаров в районе Мармарис турецкого города Мугла, вылетели на родину.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости