БАКУ /Trend/ - ЕС проводит комплекс мероприятий по улучшению условий для профессионального образования в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал в субботу глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на фестивале "Тайна одной профессий".

По его словам, проект в основном охватывает организации, ответственные за профессиональное обучение, и направлен на развитие и оптимизацию их возможностей.

"Также на этом фестивале мы продвигаем развитие отношений между Азербайджаном и ЕС. Это говорит о высоком уровне стандартов в области образования, где мы осуществляем деятельность", - сказал Михалко.

Глава представительства также отметил, что главной целью данного проекта является помощь государственным структурам Азербайджана в усилении образовательных программ и процессов путем улучшения программ и повышения конкурентоспособности организаций на рынке труда.

"Я рад видеть, что мы работаем сообща не только с представителями образовательных учреждений, но и с лицами, занимающимися трудоустройством граждан. Это позволит с уверенностью утверждать, что молодые люди, обращающиеся на рынок труда, смогут найти достойную работу, позволяющую обеспечить как свое будущее, так и будущее своей семьи", - подчеркнул Михалко.

Он также отметил, что Европейский союз является одним из важнейших инвесторов в Азербайджан.

«Выступая от имени этого инвестора, могу сказать, что нам нужны профессиональные кадры, которые также будут вносить свой вклад в эффективность деятельности местных организаций. Считаю, что создание возможностей для молодежи, в том числе выпускников, найти себе достойную работу играет немаловажную роль в данном процессе. Также я удовлетворен тем, что мы работаем совместно не только в Баку, но и в Гяндже, Шеки, Джалилабаде, в местных образовательных центрах, что означает возможность для молодежи получить данные знания в любом месте, а также трудоустроиться по месту жительства. Это является важным фактором для развития регионов. Более того, хочу отметить, что я на этой неделе посетил село Агалы Зангиланского района и на месте смог ознакомиться с концепцией «умного» села. Там также существует острая необходимость в молодых специалистах. Надеемся, что наши усилия позволят достичь целей в и данном процессе. Хочу отметить, что мы будем и далее развивать наше сотрудничество с Азербайджаном», - добавил Михалко.