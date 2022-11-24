ЕС уделяет особое внимание сотрудничеству с гражданским обществом Азербайджана - Петр Михалко

БАКУ/Trend/ - ЕС уделяет особое внимание сотрудничеству с гражданским обществом Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко выступив на конференции по теме «Сотрудничество для региональной стабильности и развития».

По его словам, ЕС уже проделал значительные шаги для развития гражданского общества в Азербайджане.

«Наше плодотворное сотрудничество c Азербайджаном, которое развивалось вместе с Восточным партнерством, продолжает развиваться ускоренными темпами. Вместе мы можем добиться многого в строительстве здорового и устойчивого общества», - сказал Михалко.

Посол отметил, что в последние годы ЕС поддерживал азербайджанские организации гражданского общества через программы наращивания потенциала во всех приоритетных областях.

«Данное партнерство в таких сферах, как политика, экономика и состояние окружающей среды и в многих других сферах ЕС поддержит с помощью инклюзивного диалога», - добавил он.