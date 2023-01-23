ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко.

Сегодня исполняется 15 лет с создания представительства ЕС в Азербайджане. С начала своей деятельности в стране делегация неустанно работает над укреплением сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.

Напомним, что ранее глава ЕС в стране заявлял, что готовящееся соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество в различных сферах.

"В настоящее время ЕС и Азербайджан обсуждают новое соглашение о партнерстве, которое позволит расширить сотрудничество в различных сферах, включая экономическую диверсификацию, инвестиции и торговлю", - сказал Михалко.