Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 31 декабря 2023 18:34 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, во всех видах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии был проведён ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе праздничных мероприятий выступившие поведали об истории создания, значимости Дня солидарности, неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего прочный фундамент развития нашей республики, и о победе в Отечественной войне и других успешных боевых операциях под руководством достойного преемника его политического курса Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также об обеспечении прогресса во всех сферах.

В рамках мероприятий военнослужащим были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены фото- и книжные выставки, проведены встречи с личным составом, а также культурно-массовые, патриотические мероприятия с участием представителей местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов и представителей общественности.
По поручению министра обороны военнослужащие также посетили детские дома, были накрыты праздничные столы, детям были преподнесены различные подарки, представлена развлекательная программа.

На мероприятиях с интересными концертными программами выступили творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона и районных отделов культуры.

В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости