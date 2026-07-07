Azerbaijani oil price grows by 1.1% (UPDATE)

Details added: first version posted on 09:42
BAKU, Azerbaijan, July 7. The price of Azerbaijan’s Azeri Light crude at Italy’s Augusta port, on a CIF (Cost, Insurance, and Freight) basis, increased by $0.78, or 1.1%, on July 6 from the previous level, coming in at $73.71 per barrel.
This is reflected in the information from the oil market participants.
"At Türkiye’s Ceyhan port, the FOB (Free on Board) price of Azeri Light crude went up by $0.67, or 0.9%, to $71.15 per barrel. The price of URALS crude rose by $0.79, or 2%, to $40.95 per barrel, while Brent Dated crude from the North Sea grew by $0.53, or 0.8%, to $69.88 per barrel," the information said.
Azerbaijan’s 2026 state budget is based on an average oil price of $65 per barrel.
According to Trading Economics, oil traded near $69 per barrel on July 7, hovering near its lowest level in more than four months amid continued expectations of rising global supply, while shipping through the Strait of Hormuz continued to recover.
According to the platform, at least eight Japan-bound vessels departed the strategically important strait via a route near Iran, including five supertankers, each capable of carrying up to 2 million barrels of oil.
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Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 1,1%
БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,78 доллара США, или 1,1%, и составила 73,71 доллара за баррель.
Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.
"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,67 доллара, или 0,9%, и составила 71,15 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, или 2%, и достигла 40,95 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,53 доллара, или 0,8%, и достигла 69,88 доллара за баррель", - говорится в информации.
Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
Согласно данным Trading Economics, во вторник нефть торговалась вблизи $69 за баррель, оставаясь около минимальных уровней более чем за четыре месяца на фоне сохраняющихся ожиданий роста мирового предложения, тогда как судоходство через Ормузский пролив продолжало восстанавливаться.
По данным платформы, по меньшей мере восемь судов, связанных с Японией, покинули стратегически важный пролив по маршруту вблизи Ирана, включая пять супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей нефти.