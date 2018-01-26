Индия намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах - посол

БАКУ /Trend/ - Индия намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, сказал в пятницу посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на мероприятии, посвященном национальному празднику Индии - Дню республики.

"Между Азербайджаном и Индией существуют искренние дружественные отношения, основанные на сотрудничестве. Две страны в настоящее время работают над развитием международного транспортного коридора Север-Юг," - сказал он.

Посол далее отметил, что через порт Чабахар в Иране, который был сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года, возможно будет соединить порты Индии с портами Азербайджана и других стран.

Рана также сказал, что индийская компания ONGC - Videsh присутствует на нефтегазовом рынке Азербайджана.

Он добавил, что товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос более чем на 60 процентов и достиг 540 миллионов долларов.

Выступая на мероприятии, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров выразил надежду на продолжительное развитие сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Индией в таких сферах, как медицина, фармацевтика, ИКТ, сельское хозяйство, и других.

(Автор: Ляман Зейналова)

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