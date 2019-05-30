Министр энергетики Азербайджана о ситуации в нефтегазовом секторе

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня, с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было добыто 485 миллионов тонн нефти и 158 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом, как передает Trend , сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Как отметил министр, в АЧГ до сих пор было инвестировано 36 миллиардов долларов.

"За последние 23 года, в экономику страны было вложено около 263 миллиардов долларов, из которых 100,6 миллиарда долларов приходится на нефтяной сектор", - сказал министр.

Также Шахбазов сказал, что добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 миллиардов кубометров, в основном, за счет увеличения добычи с месторождения «Шах Дениз».

По словам министра, в 2019 году добыча газа с месторождения «Шах Дениз» увеличится на шесть миллиардов кубометров, а в 2020 году – на 8,5 миллиарда кубометров.

Как отметил Шахбазов, с каждым годом эти показатели будут расти.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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