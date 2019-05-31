SOCAR и "КазМунайГаз" проведут совместную геологоразведку

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Государственные компании Азербайджана SOCAR и Казахстана "КазМунайГаз" планируют провести совместные геологоразведочные работы.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу журналистам заместитель председателя правления по геологии и разведке "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев в рамках конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

"Сначала проведем исследование, потом выберем участки, где мы будем совместно работать, проводить геологоразведочные работы", - сказал он.

Меморандум о взаимопонимании между что SOCAR и "КазМунайГаз", на базе которого будут вестись работы, подписан в январе этого года. Документ а Баку подписали главы компаний Ровнаг Абдуллаев и Алик Айдарбаев.

В рамках меморандума стороны изучат материалы для определения возможностей по геолого-геофизической разведке, изучение возможностей сотрудничества в сферах перевозок, торговли, геологических работ на Каспии и пр.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера двухдневная конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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