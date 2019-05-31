SOCAR нацелен на расширение разведочных работа на море и суше

БАКУ /Trend/ - Мелководье Каспия может быть перспективным с точки зрения разведки и изучения на нефте-газоносность, считает вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на конференции Caspian Oil and Gas в Баку, передает Trend.

"В настоящее время ВР ведет разведку на мелководье вокруг Абшеронского полуострова . Кроме того, мы считаем, что надо провести исследования на мелководье Каспия как на севере, так и на юге», - отметил Гусейнов.

Также со стороны SOCAR выявлено 66 перспективных структур, половина из которых на море, другая на суше, где требуется дальнейшая разведка – сейсмические работы и бурение. Есть и неизученные территории, отметил он.

По мнению Гусейнова, есть перспективы по сланцевой нефти на суше, но конечно, это требует дополнительного изучения.

Всего в Азербайджане открыто 80 месторождений, 28 из этих месторождений на море , а 52 –на суше.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера двухдневная конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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