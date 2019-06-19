В Азербайджане практически завершен сбор ячменя (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане под зерновые было отведено порядка одного миллиона гектаров площадей, из них 677,793 тысяч гектаров пришлось на пшеницу и 331,346 тысяч гектаров на ячмень, передает Trend со ссылкой на Минсельхоз.

По оперативным данным, на 18 июня в стране осуществлена уборка зерновых на площади в 392,451 тысяч гектаров, из которых 262,477 тысяч гектаров были отведены под ячмень, остальное под пшеницу. В целом по стране собрано более 1,21 миллиона тонн зерна, а средняя урожайность составляет 30,8 центнера с гектара. В таких районах, как Барда, Зардаб и Евлах, завершили жатву ячменя. В Кюрдамире, Сабирабаде, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Гахе, Билясуваре, Имишли и в Саатлы сбор урожая ячменя почти подходит к концу. В Кюрдемире из общей площади в 29 926 гектаров осуществлена жатва на 29 590 гектарах. Урожайность ячменя в районе составила 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе сбор выполнен 9565 гектаров из общей площади 9600 га. Урожайность ячменя в районе составляет 37,5 центнера с гектара. В остальных районах - Шеки, Джалилабаде, Масаллы, Гаджигабуле, Сальяне, Агсу, Физули, Агдаме, Геранбое, Сальяне, Агдаше, Барде, Гахе, Агдажабеди и в Тертере, жатва ячменя показала высокие результаты:

Регионы Площади под ячменя, га Обработанные площади, га Урожайность, ц/ га Шеки 21626,3 17130 34,0 Билясувар 14900 14870 31,6 Сабирабад 9600 9565 37,5 Зардаб 5730 5730 30,6 Евлах 5082,5 5082,5 29,0 Джалилабад 4509,1 4460 35,2 Барда 2568 2568 31,0 Бейлаган 1765 1751 28,1 Агсу 16036 13310 30,8 Геранбой 11500 10158 24,0 Гах 2881 2776 25,9 Масаллы 2786 2738 21,0 Агджебеди 5637 5450 32,8 Физули 8505 8380 29,2 Агдам 2215 2122 35,8 Тертер 3814,5 3551 34,3 Имишли 6322 6300 34,2 Хызы 1925 1760 17,0 Гёйчай 6851 6270 31,5 Сальян 9917 9315 36,2 Агдаш 11473,1 8998 23,5 Саатлы 5822 5820 36,2 Гаджигабул 11008 10588 27,9 Сиязань 2516 2207 29,1 Балакен 457,7 451,7 28,8 Джебраил 550 548 30,5 Лянкярань 68 57,8 11,9 Уджар 7716 7277 26,7

В целом, к обработке зерна привлечено 1340 комбайнов, половина из которых принадлежит лизинговой компании «Агролизинг».

Следует отметить, что в Азербайджане в 2018 году было собрано 3,309 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 13% больше чем в 2017 году.

(Текст: Бадалов Ровшан)

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