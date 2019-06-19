В Азербайджане практически завершен сбор ячменя (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане под зерновые было отведено порядка одного миллиона гектаров площадей, из них 677,793 тысяч гектаров пришлось на пшеницу и 331,346 тысяч гектаров на ячмень, передает Trend со ссылкой на Минсельхоз.
По оперативным данным, на 18 июня в стране осуществлена уборка зерновых на площади в 392,451 тысяч гектаров, из которых 262,477 тысяч гектаров были отведены под ячмень, остальное под пшеницу. В целом по стране собрано более 1,21 миллиона тонн зерна, а средняя урожайность составляет 30,8 центнера с гектара. В таких районах, как Барда, Зардаб и Евлах, завершили жатву ячменя. В Кюрдамире, Сабирабаде, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Гахе, Билясуваре, Имишли и в Саатлы сбор урожая ячменя почти подходит к концу. В Кюрдемире из общей площади в 29 926 гектаров осуществлена жатва на 29 590 гектарах. Урожайность ячменя в районе составила 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе сбор выполнен 9565 гектаров из общей площади 9600 га. Урожайность ячменя в районе составляет 37,5 центнера с гектара. В остальных районах - Шеки, Джалилабаде, Масаллы, Гаджигабуле, Сальяне, Агсу, Физули, Агдаме, Геранбое, Сальяне, Агдаше, Барде, Гахе, Агдажабеди и в Тертере, жатва ячменя показала высокие результаты:
|
Регионы
|
Площади под ячменя, га
|
Обработанные площади, га
|
Урожайность, ц/ га
|
Шеки
|
21626,3
|
17130
|
34,0
|
Билясувар
|
14900
|
14870
|
31,6
|
Сабирабад
|
9600
|
9565
|
37,5
|
Зардаб
|
5730
|
5730
|
30,6
|
Евлах
|
5082,5
|
5082,5
|
29,0
|
Джалилабад
|
4509,1
|
4460
|
35,2
|
Барда
|
2568
|
2568
|
31,0
|
Бейлаган
|
1765
|
1751
|
28,1
|
Агсу
|
16036
|
13310
|
30,8
|
Геранбой
|
11500
|
10158
|
24,0
|
Гах
|
2881
|
2776
|
25,9
|
Масаллы
|
2786
|
2738
|
21,0
|
Агджебеди
|
5637
|
5450
|
32,8
|
Физули
|
8505
|
8380
|
29,2
|
Агдам
|
2215
|
2122
|
35,8
|
Тертер
|
3814,5
|
3551
|
34,3
|
Имишли
|
6322
|
6300
|
34,2
|
Хызы
|
1925
|
1760
|
17,0
|
Гёйчай
|
6851
|
6270
|
31,5
|
Сальян
|
9917
|
9315
|
36,2
|
Агдаш
|
11473,1
|
8998
|
23,5
|
Саатлы
|
5822
|
5820
|
36,2
|
Гаджигабул
|
11008
|
10588
|
27,9
|
Сиязань
|
2516
|
2207
|
29,1
|
Балакен
|
457,7
|
451,7
|
28,8
|
Джебраил
|
550
|
548
|
30,5
|
Лянкярань
|
68
|
57,8
|
11,9
|
Уджар
|
7716
|
7277
|
26,7
В целом, к обработке зерна привлечено 1340 комбайнов, половина из которых принадлежит лизинговой компании «Агролизинг».
Следует отметить, что в Азербайджане в 2018 году было собрано 3,309 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 13% больше чем в 2017 году.
(Текст: Бадалов Ровшан)
Твиттер: Badalov_Rovshan
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