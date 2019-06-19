В Азербайджане практически завершен сбор ячменя (ТАБЛИЦА)

19 июня 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане под зерновые было отведено порядка одного миллиона гектаров площадей, из них 677,793 тысяч гектаров пришлось на пшеницу и 331,346 тысяч гектаров на ячмень, передает Trend со ссылкой на Минсельхоз.

По оперативным данным, на 18 июня в стране осуществлена уборка зерновых на площади в 392,451 тысяч гектаров, из которых 262,477 тысяч гектаров были отведены под ячмень, остальное под пшеницу. В целом по стране собрано более 1,21 миллиона тонн зерна, а средняя урожайность составляет 30,8 центнера с гектара. В таких районах, как Барда, Зардаб и Евлах, завершили жатву ячменя. В Кюрдамире, Сабирабаде, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Гахе, Билясуваре, Имишли и в Саатлы сбор урожая ячменя почти подходит к концу. В Кюрдемире из общей площади в 29 926 гектаров осуществлена жатва на 29 590 гектарах. Урожайность ячменя в районе составила 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе сбор выполнен 9565 гектаров из общей площади 9600 га. Урожайность ячменя в районе составляет 37,5 центнера с гектара. В остальных районах - Шеки, Джалилабаде, Масаллы, Гаджигабуле, Сальяне, Агсу, Физули, Агдаме, Геранбое, Сальяне, Агдаше, Барде, Гахе, Агдажабеди и в Тертере, жатва ячменя показала высокие результаты:

Регионы

Площади под ячменя, га

Обработанные площади, га

Урожайность, ц/ га

Шеки

21626,3

17130

34,0

Билясувар

14900

14870

31,6

Сабирабад

9600

9565

37,5

Зардаб

5730

5730

30,6

Евлах

5082,5

5082,5

29,0

Джалилабад

4509,1

4460

35,2

Барда

2568

2568

31,0

Бейлаган

1765

1751

28,1

Агсу

16036

13310

30,8

Геранбой

11500

10158

24,0

Гах

2881

2776

25,9

Масаллы

2786

2738

21,0

Агджебеди

5637

5450

32,8

Физули

8505

8380

29,2

Агдам

2215

2122

35,8

Тертер

3814,5

3551

34,3

Имишли

6322

6300

34,2

Хызы

1925

1760

17,0

Гёйчай

6851

6270

31,5

Сальян

9917

9315

36,2

Агдаш

11473,1

8998

23,5

Саатлы

5822

5820

36,2

Гаджигабул

11008

10588

27,9

Сиязань

2516

2207

29,1

Балакен

457,7

451,7

28,8

Джебраил

550

548

30,5

Лянкярань

68

57,8

11,9

Уджар

7716

7277

26,7

В целом, к обработке зерна привлечено 1340 комбайнов, половина из которых принадлежит лизинговой компании «Агролизинг».

Следует отметить, что в Азербайджане в 2018 году было собрано 3,309 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 13% больше чем в 2017 году.

(Текст: Бадалов Ровшан)

Твиттер: Badalov_Rovshan

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