Минэкономики Азербайджана подвело итоги ненефтяного экспорта за 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана за январь-май 2019 года вырос на 17,8 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Руфат Мамедов на сегодняшней пресс-конференции по ситуации в ненефтяном экспорте за пять месяцев с начала года.

Замминистра отметил, что в прошлом году рост экспорта составлял 10 процентов, а в 2017 году - 24,4 процента,

Мамедов также отметил рост числа стран-внешнеэкономических партнеров Азербайджана за последние пять месяцев, их число достигло 174.

Помимо этого, он сообщил, что рост экспорта продуктов переработки сельского хозяйства составил 37,6 процента. Рост был обусловлен увеличением производства, а также ассортимента продукции и выходом на новые зарубежные рынки. Азербайджан экспортирует почти 2200 видов продукции.

Также, по его словам, за январь-май больше людей в стране решило заняться бизнесом. В Азербайджане за данный период насчитывалось почти 18,4 тысячи предпринимателей, рост по сравнению с прошлым годом составил 74 процента.

Мамедов добавил, что резиденты промышленных парков в Азербайджане за период своей деятельности произвели продукцию на 1,4 миллиарда манатов, экспортировано продукции на 267 миллионов манатов.

Отметим, что до сегодняшнего дня по программе поощрения экспорта предпринимателям была выплачена сумма в размере 10,939 миллиарда манатов, а за январь-март текущего года - 2,9 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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