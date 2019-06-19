Минэкономики Азербайджана подвело итоги ненефтяного экспорта за 5 месяцев

19 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана за январь-май 2019 года вырос на 17,8 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Руфат Мамедов на сегодняшней пресс-конференции по ситуации в ненефтяном экспорте за пять месяцев с начала года.

Замминистра отметил, что в прошлом году рост экспорта составлял 10 процентов, а в 2017 году - 24,4 процента,

Мамедов также отметил рост числа стран-внешнеэкономических партнеров Азербайджана за последние пять месяцев, их число достигло 174.

Помимо этого, он сообщил, что рост экспорта продуктов переработки сельского хозяйства составил 37,6 процента. Рост был обусловлен увеличением производства, а также ассортимента продукции и выходом на новые зарубежные рынки. Азербайджан экспортирует почти 2200 видов продукции.

Также, по его словам, за январь-май больше людей в стране решило заняться бизнесом. В Азербайджане за данный период насчитывалось почти 18,4 тысячи предпринимателей, рост по сравнению с прошлым годом составил 74 процента.

Мамедов добавил, что резиденты промышленных парков в Азербайджане за период своей деятельности произвели продукцию на 1,4 миллиарда манатов, экспортировано продукции на 267 миллионов манатов.

Отметим, что до сегодняшнего дня по программе поощрения экспорта предпринимателям была выплачена сумма в размере 10,939 миллиарда манатов, а за январь-март текущего года - 2,9 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан продолжает курс на диверсификацию и рост несырьевого экспорта
Экономика 13 июня 11:12
Шахин Мустафаев: Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе
Экономика 13 июня 10:46
ВВП Азербайджана и промышленное производство растут
Бизнес 10 июня 07:00
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции
Бизнес 9 июня 08:00
Экономические реформы - основа развития предпринимательства в Азербайджане-министр
Экономика 4 июня 11:37
Рэнкинг экспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 3 июня 11:31
Лента новостей
СП «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» инвестирует свыше $700 млн в добычу газа
Энергетика 11:56
ИВ Агдашского района Азербайджана привлечет услуги капремонта
Тендеры 11:53
Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым очередной социальный пакет является революционным шагом - депутат
Политика 11:50
Управляющий директор: маркет-тест в рамках TAP начнется в июле (Эксклюзив)
Энергетика 11:47
Buta Airways в начале сентября будет летать в аэропорт Борисполь в Киеве
Экономика 11:47
Страны ОПЕК+ утвердили дату министерской встречи на 1-2 июля
Другие страны 11:46
В Турции в мае погибли в ДТП более 190 человек
Турция 11:45
По причине схода селей в Турции эвакуированы около 80 человек
Турция 11:44
В Казахстане растет промышленное производство
Бизнес 11:39