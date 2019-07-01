Азербайджан планирует расширить сеть торговых домов в Европе - министр

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана заинтересовано в расширении сети торговых домов в Европе, и не исключает возможность открытия торгового дома в Черногории в будущем. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, отвечая на вопрос Trend.

Министр отметил, что данный вопрос может получить практическое воплощение по результатам анализа, расследований и наличия спроса на азербайджанскую продукцию на данном рынке. "Если потенциал двустороннего взаимодействия позволит активно продвинуть нашу местную продукцию в балканские страны, вопрос расширения сети торговых домов Азербайджана на европейском континенте, в частности, в Черногории может быть однозначно рассмотрен", - сказал Бабаев.

Министр сказал, что в настоящее время Черногория и Азербайджан задействованы в реализации совместных проектов в сфере финансов и туристической инфраструктуры. "В будущем мы планируем реализацию новых проектов в Черногории и Азербайджане, включая альтернативную энергетику, и инфраструктурные проекты", - отметил Бабаев.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан и Черногория подписали 17 соглашений о сотрудничестве, на основе которых сформировалась нормативно правовая база. "В том числе, из них пять документов находятся на стадии рассмотрения и обсуждений, мы предполагаем увеличение количества межгосударственных соглашений в недалекой перспективе", - сказал Бабаев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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