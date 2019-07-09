Baktelecom подключил тысячи новых абонентов к оптическому кабелю в рамках "Оптика в дом"

9 июля 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает процесс перевода жилых зданий в Баку на оптическую сеть в целях оказания услуг телефонии, широкополосного интернета и других современных телекоммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами.

Как сообщили Trend в министерстве, с апреля в рамках второй фазы проекта «Оптика в дом» в 24 тысячах квартирах, расположенных в Ясамальском, Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Гарадагском районах столицы, медные кабели различной вместимости выведены из эксплуатации и заменены волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам.

Жильцы, обеспеченные бесплатным интернет-оборудованием, подключены к качественным мультимедийным услугам. Они получили возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию.

Отметим, что в жилых зданиях, где применяется проект «Оптика в дом», размещаются объявления, информирующие о возможности подключения. В то же время жители столицы, обратившись в работающий в режиме 7/24 единый колл-центр (155), могут получить информацию о зоне охвата проекта.

Стоит также отметить, что до конца года в распоряжение пользователей будет сдана 150-тысячная оптическая инфраструктура.

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