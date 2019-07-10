Какими налогами облагается бизнес в Интернете?

10 июля 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы лиц, занимающихся бизнесом в интернете, превышающие 200 тысяч манатов, облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость, сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам.

«Если у лиц, занимающихся в интернете предпринимательской деятельностью, объем облагаемых налогом операций превышает 200 тысяч манатов, то в первой декаде следующего месяца они должны обратиться для регистрации в качестве плательщиков НДС. В то же время, этот бизнес не может быть плательщиком упрощенного налога, а только выступать в роли налогоплательщиков подоходного налога», - сообщили в минналогов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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