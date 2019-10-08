Unibank поддерживает паралимпийскую сборную Азербайджана на чемпионате мира

8 октября 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Паралимпийская сборная Азербайджана по пулевой стрельбе при поддержке Unibank принимает участие в чемпионате мира, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

На чемпионате мира, который проводится в Австралии с седьмого по 17 октября, Азербайджан под руководством главного тренера паралимпийской сборной по пулевой стрельбе Акбара Мурадова представляют два спортсмена - Елена Таранова и Кямран Зейналов. Этот турнир дает прямые лицензионные баллы на VI летние паралимпийские игры Tokyo 2020.

Участие команды в чемпионате мира поддерживает Unibank, который является помощником паралимпийской сборной по пулевой стрельбе до 2020 года. Между Unibank и Национальным паралимпийским комитетом был подписан соответствующий договор в связи с трехлетним официальным партнерством. Банк до 2020 года является официальным партнером Национальной паралимпийской команды на местных и международных играх, а также поддерживает развитие команды.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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