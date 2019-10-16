В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь 2019 года количество трудовых контрактов в Азербайджан, составило 1 528, 246 тысячи, увеличившись на 126 тысяч, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Из 126 тысяч трудовых договоров 35 тысяч были заключены в государственном, 91 тысяча - в негосударственном секторе.

Таким образом, по сравнению с началом текущего года количество трудовых контрактов увеличилось более чем на 9%.

Напомним, что в прошлом году количество трудовых договоров увеличилось на 91,3 тысячи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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